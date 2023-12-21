«Все хотят знать»: Катя Лель объяснила смысл выражения «джага-джага»
Катя Лель считает, что в США происходит сумасшествие из-за хита «Мой мармеладный».
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Катя Лель считает, что в США происходит сумасшествие из-за песни «Мой мармеладный». Об этом сообщает RU.TV.
Катя Лель переживает вторую волну популярности, и причиной этого стал ее хит «Мой мармеладный». Композиция вошла в мировой рейтинг платформы Spotify. По словам Лель, об этой новости она узнала от ребенка. Артистка долго не могла поверить в успех.
«Это прикол? Как такое вообще возможно?» — вспомнила о своей реакции Катя.
Когда о композиции узнал весь мир, то многие модницы стали носить меха и норковые шапки. Кроме того, певица сообщила, что в США происходит сумасшествие с молодым поколением: «Все хотят знать, что такое «джага-джага». Катя призналась, что долгое время эта фраза была и для нее загадкой. Однако спустя время она поняла ее смысл.
«Это любовь, дружба, нежность и радость. Все самое прекрасное — «джага-джага». Такой сленг», — пояснила артистка.
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