«Должно быть качественное тело»: Катя Лель после развода рассказала о мужчине мечты
Певица Катя Лель после развода призналась, что хочет мужчину с красивым телом.
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Певица Катя Лель после развода призналась, что хочет мужчину с красивым телом, об этом она рассказала корреспонденту «Страстей».
8 декабря в Москве прошла закрытая премьера гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». Мероприятие посетили многие звезды, среди которых оказалась Катя Лель. Певица на днях призналась, что развелась с мужем, с которым прожила в браке 15 лет.
По словам знаменитости, они с супругом расстались мирно. При этом инициатором развода стала сама Лель.
«Это было мое решение, я подала на развод», - рассказала она.
«Страсти» поинтересовались, открыта ли Лель к новым отношениям. Певица рассказала, что не против знакомств с мужчинами. При этом она выдвинула целый список требований к потенциальным возлюбленным:
«Он должен быть с любовью к себе, с телом, которое должно быть качественным. Не формата прям "вау", нет, но человек должен любить, уважать себя. Он должен быть в статусе, осознанным. Интересным собеседником для меня и в высоких вибрациях, высоких энергиях. Потому что, если мы будем на разных частотах, то мне с ним не о чем будет говорить», - объяснила звезда.