34-летний Кирилл Нагиев впервые за долгое время вышел в свет с известной актрисой. Об этом сообщает портал boda.

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Холоп-2». Главные роли в комедии исполнили Милош Бикович и Аглая Тарасова. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Нагиев. Примечательно, что Кирилл редко выходит в свет, однако на этот раз он сделал исключение.

По данным СМИ, наследник Дмитрия Нагиева уже много лет состоит в отношениях с Юлией Меньшиковой. Однако на премьере он появился в компании актрисы Софьи Зайки, известной по сериалу «Фитнес».

Для выхода в свет Кирилл выбрал строгий темный костюм с белой рубашкой.

Ранее сообщалось о том, что актер Дмитрий Нагиев решил купить квартиру за границей за 120 тысяч долларов. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что актер Александр Петров страстно целовал молодую жену на премьере фильма «Холоп-2».