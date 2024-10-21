«Все как в тумане»: Бузова рассказала об импульсивной покупке на 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что потратила 100 тысяч рублей на нижнее белье и одежду для дома. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Исполнительница приобрела для себя «трусики и пижамки».

«Девочки, такие девочки. Я зашла, а потом все как в тумане», — высказалась звезда.

Напомним, Ольга Бузова прославилась благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м артистка начала музыкальную карьеру, представив первую песню «Не забывай». Новоиспеченная певица спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году состоялась премьера ее первого сольного трека «Под звуки поцелуев».

Ранее Ольга Бузова призналась, что ей приходилось подметать лестницы из-за нехватки денег до популярности.

Также Бузова похвасталась подарком от тайного ухажера.