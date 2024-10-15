«Спасибо за любовь!»: Ольга Бузова похвасталась подарком от тайного ухажера

Ольга Бузова заявила, что тайный возлюбленный устроил ей сюрприз в Китае. Певица рассказала про ухаживания избранника в соцсети.

Ольга Бузова уехала в командировку в Китай ради съемок в новом проекте. Из-за работы ей пришлось расстаться с возлюбленным, о существовании которого она сообщила в августе. Несмотря на расстояние, мужчина продолжает оказывать Ольге знаки внимания. Бузова была тронута полученным от него букетом алых роз. Певица отметила, что возлюбленный заботится о ней, «находясь за тысячи километров».

«Когда ты понимаешь, что цветы отправлены с другого конца планеты, ценность каждой розочки возрастает. Для меня самое главное — это внимание! Слова не нужны… Спасибо за любовь!» — высказалась артистка.

Отметим, что Ольга держит в секрете имя избранника. Более того, певица интригует романтичными снимками, скрывая внешность мужчины.

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