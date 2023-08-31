Все из-за подруг: заскучавшая Алена Краснова бросила внука Пугачевой

Уже год как внук Примадонны Никита Пресняков живет со своей возлюбленной в США. С самого переезда пара не разлучалась, однако накануне Алена Краснова призналась поклонникам, что уехала от бойфренда к подругам.

Все финансовые проблемы молодой семьи решает Пресняков, а его избранница скучает без работы. Сын Орбакайте оставил карьеру музыкального исполнителя и начал заниматься режиссурой, снимая клипы для западных звезд. А недавно, чтобы подзаработать денег, он был вынужден нахваливать в соцсетях сушеную рыбу.

Алена Краснова заявила, что отправилась на отдых без своего любимого мужа. В микроблоге она опубликовала кадры с побережья океана, на которых позировала вместе с тремя подругами. Счастливые девушки купались в волнах, а затем катались по ночному городу на машине.

«Сегодня весь день провели с девочками на пляже», – поделилась невестка Кристины Орбакайте.

Ранее мы писали, что Ксения Бородина может пропустить первую в жизни дочери школьную линейку. Телеведущая должна была ехать из Санкт-Петербурга в Москву, но неожиданно для всех выложила снимок из больницы.