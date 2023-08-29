Оставшийся без денег Никита Пресняков вынужден нахваливать сушеную рыбу

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вот уже год как живет и работает в США. Он сменил музыкальную карьеру на путь режиссера и теперь снимает клипы для западных звезд. Супруга Преснякова пока нигде не работает, так что, видимо, все финансовые проблемы решает звездный наследник, а денег ему явно не хватает. Недавно он выложил в соцсетях рекламный пост, чего до этого никогда не делал.

Так, Никита Пресняков порекомендовал подписчикам сушеную рыбу, которую, как он утверждает, в Штатах просто не достать.

«Это такая пушка, если бы вы знали! Мы давно не могли найти что-то вот близкое, настоящее, похожее. Вот такую вот сушеную рыбку, ее тут просто вообще нигде нет. Но теперь мы нашли, поэтому, ребят, обращайтесь, если что, к Дэнчику», – заявил сын Кристины Орбакайте.

Поклонники Преснякова предположили, что такой неочевидный выбор рекламы связан с тем, что после отъезда из России внук Примадонны растерял кредит доверия и у него сейчас просто нет других рабочих предложений.

Ранее мы писали, что Никита Пресняков впервые вышел на сцену в качестве исполнителя после долгого перерыва.