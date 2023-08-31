Ксения Бородина рискует пропустить первую в жизни дочки школьную линейку

Телеведущая Ксения Бородина на несколько дней приехала в Северную столицу. Однако пребывание звезды в Санкт-Петербурге омрачило одно неприятное событие — ночью самочувствие гостьи резко ухудшилось. В итоге Бородиной пришлось обращаться за медицинской помощью, сообщает «7Дней.ru».

Телезвезда во время посещения Петербурга вышла на связь с подписчиками, чтобы передать экстренную новость. Ночью, по словам звезды, ей пришлось делать капельницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Что конкретно произошло с блогером — неизвестно. Сама Бородина считает, что нормального объяснения случившемуся нет, поэтому допустила причастность завистников к ситуации. Недоброжелатели, по мнению звезды, просто могли ее сглазить. А перед тем, как Ксения пожаловалась на самочувствие, она похвасталась покупкой дорогой еды, которая не каждому окажется по карману.

Единственное, что сейчас волнует теледиву, так это линейка дочери. Бородина переживает, что может пропустить торжественное мероприятие из-за проблем со здоровьем. Для наследницы звезды «Дома-2» Теоны школьная линейка первая в этой жизни. Поэтому знаменитая мама настроена серьезно — она намерена пропустить открытие нового учебного года только в том случае, если врачи запретят ей вставать с кровати.

«Многие пишут, что ротавирус ходит, может, и он настиг», — предположила звезда.

Ранее Бородина оправдалась за неряшливый внешний вид, в котором она предстала в самолете. На опубликованном в Сети фото звезда позировала в спортивной одежде, шлепках и в носках.