Все имущество блогерши Елены Блиновской распродадут на торгах. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Недавно с Елены Блиновской прекратили взыскание более 1,1 млрд рублей. Адвокат Ольга Власова заявила, что это произошло из-за введения процедуры банкротства. В ближайшее время все имущество инфлюэнсера уйдет «с молотка».

«Признание банкротом предполагает, что все имущество должника в дальнейшем будет включено в конкурсную массу и будет реализовано с торгов для расчетов с кредиторами. Не подлежит продаже единственное жилье, но если оно не является раскошным», — поделилась защитница.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из России. Инфлюэнсерша сразу же признала вину в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей и сотрудничала со следствием во время ведения дела. Сначала блогерша была отправлена на домашний арест, однако через некоторое время меру пресечения изменили. Так, в январе текущего года «королеву марафонов» перевели в СИЗО за нарушения условий домашнего ареста: Блиновская организовала новогоднюю вечеринку, на которой общалась с одним из свидетелей по ее делу, а это было запрещено ограничительными мерами.

Ранее стало известно, как живет в СИЗО Елена Блиновская.