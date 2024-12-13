Посещает салон красоты и спортзал: как живет в СИЗО Елена Блиновская

Предприниматель Елена Блиновская старается не унывать, будучи в СИЗО. Она читает книги, посещает спортзал и салон красоты.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на адвокатов блогера.

На одном из последних заседаний было видно, что Блиновская сделала наращивание ресниц, пишет издание. Несколько раз в месяц ей разрешено звонить родным.

Ранее психолог Анастасия Безрук рассказала сайту «Страсти», что за время пребывания в СИЗО с Блиновской произошли изменения – на нее оказали влияние среда и новый круг общения, который теперь состоит из разных социальных слоев. Эксперт обратила внимание на то, как изменились образ предпринимательницы, тон голоса и речь. Блиновская больше не носит люкс, а речь стала более сдержанной и строгой. Безрук считает: блогер относится к сильным людям и сейчас она «готова встречать испытания достойно». По мнению специалиста, Елена сделала выводы из того, что произошло.

О том, как менялась жизнь Блиновской за 1,5 года уголовного дела, читайте в материале сайта «Страсти».