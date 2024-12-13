НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 декабря 2024, 15:02
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Посещает салон красоты и спортзал: как живет в СИЗО Елена Блиновская

Пятый канал: Елена Блиновская в СИЗО посещает спортзал и салон красоты.
Посещает салон красоты и спортзал: как живет в СИЗО Елена Блиновская

© AA/ABACA/Abaca/East News

Предприниматель Елена Блиновская старается не унывать, будучи в СИЗО. Она читает книги, посещает спортзал и салон красоты.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на адвокатов блогера.

На одном из последних заседаний было видно, что Блиновская сделала наращивание ресниц, пишет издание. Несколько раз в месяц ей разрешено звонить родным.

Ранее психолог Анастасия Безрук рассказала сайту «Страсти», что за время пребывания в СИЗО с Блиновской произошли изменения – на нее оказали влияние среда и новый круг общения, который теперь состоит из разных социальных слоев. Эксперт обратила внимание на то, как изменились образ предпринимательницы, тон голоса и речь. Блиновская больше не носит люкс, а речь стала более сдержанной и строгой. Безрук считает: блогер относится к сильным людям и сейчас она «готова встречать испытания достойно». По мнению специалиста, Елена сделала выводы из того, что произошло.

О том, как менялась жизнь Блиновской за 1,5 года уголовного дела, читайте в материале сайта «Страсти».

Источник фото:AA/ABACA/Abaca/East News
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия Караева
Теги:
Елена Блиновская
блогер
спортзал
салон красоты