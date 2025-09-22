«Все имеют свою цену в этом мире»: Марго Овсянникова поспорила, что Долина скоро назовет ее любимой ученицей

Певица Лариса Долина не так давно дала понять, что не хочет находиться в одном пространстве с музой Филиппа Киркорова Марго Овсянниковой. Однако исполнительница намерена во что бы то ни стало добиться расположения звезды, передает Telegram-канал Свита Короля.

Друг Марго рассказал, что та затеяла спор. Певица заявила, что в скором времени Лариса Долина назовет ее любимой ученицей. При этом Овсянникова уверена в своей победе, так как искренне считает, что у всего и у каждого есть своя цена.

«Марго говорит, что все имеют свою цену в этом мире. Она уверена, что Долина не сможет отказаться от гонорара, который ей предложат. У Марго и не такие звезды с руки ели», — заявили в окружении Марго.

Ранее сообщалось, что фаворитка Филлипа Киркорова хочет попасть в школьную программу с песней «Кукареку». По словам Овсянниковой, детям очень нравится ее трек.