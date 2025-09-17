«Меня очень любят детки, особенно после „Кукареку“»: фаворитка Киркорова хочет попасть в школьную программу

Певица Марго Овсянникова, которую называют фавориткой Филиппа Киркорова, хотела бы попасть в школьную программу со своими песнями. Она заявила об этом во время беседы с журналистами.

Овсянникова рассказала корреспондентам на одном из светских мероприятий, что ее очень любят дети, передает Telegram-канал Свита короля. Ради попадания в школьную программу певица готова убрать из своего хита «Кукареку» все слова для взрослых.

«Меня очень любят детки, особенно после песни „Кукареку“. Я сейчас выпускаю на нее ремикс, в котором мы уберем все слова для взрослых. Поэтому абсолютно всем деткам, любого возраста, можно будет включать ее», — заявила Марго.

Ранее сообщалось, что Овсянникова ищет способ, как отомстить Иде Галич. Блогерша нелестно высказалась о певице, с которой раньше сотрудничала и у которой брала деньги.