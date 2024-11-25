«Все гастроли он с нами присутствует»: жена Михаила Круга призналась в любви Киркорову

Жена Михаила Круга и его сын Александр признались в особой любви к Филиппу Киркорову. По словам Ирины, артист сам не догадывается о том, что сопровождает их на гастролях. Об этом сообщает «Жизнь».

Звездная семья приняла участие в шансон-концерте «Ээхх, Разгуляй!» и пообщалась с журналистами. Ирина и Александр рассказали, какую музыку предпочитают слушать. Оказалось, что среди любимых исполнителей есть Филипп Киркоров.

«Веселое – это Киркоров у нас. Мы едем в машине – у нас Киркоров. «Цвет настроения черный» играет», – поделился молодой человек.

Ирина в шутку заявила о том, что Киркоров сопровождает их на гастролях.

«Филипп просто не знает, что постоянно все гастроли он с нами присутствует», – высказалась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров похвастался своей фигурой прямо на сцене. Он примерил короткую черную майку и «огненные» брюки, которые подчеркнули его похудевшее тело. Поклонники обратили внимание на кубики пресса и татуировки на теле звезды.

Также стало известно, как певице Сати Казановой удалось похудеть на 11 кг за месяц после родов. Она поделилась, что уже не хочет быть «тощей девицей» и довольна своей фигурой, но хочет сделать тело еще «круче, чем до беременности».