Филипп Киркоров похвастался кубиками пресса и тату на сцене

Филипп Киркоров похвастался кубиками пресса и тату в короткой майке на сцене. 57-летний артист удивил россиян своей физической формой. Снимки звезды публикует «Жизнь».

Исполнитель хита «Зайка моя» опубликовал в соцсетях кадры с недавнего концерта, на котором он появился в черном комплекте. На Филиппе были брюки с верхом в виде языков пламени, которые уже назвали «огненными», и короткая майка. Наряд подчеркнул рельефный живот, кубики знаменитости и его накачанные руки.

Пользователи Сети обратили внимание, что на теле Киркорова красовались татуировки. Они предположили, что это временные рисунки на животе и руках звезды. В любом случае, поп-король выглядел эффектно. Он также дополнил образ черными солнцезащитными очками.

Ранее мы писали о том, сколько стоят «огненные» брюки Филиппа Киркорова. Журналисты выяснили, что сейчас этот предмет гардероба находится на распродаже.

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