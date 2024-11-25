«Быть тощей девицей»: Сати Казанова рассказала, как худеет после родов

Певица Сати Казанова рассказала, как за месяц после родов избавилась от 11 кг. В интервью Леди Mail звезда призналась, что за четыре недели у нее почти ушел живот. Своими секретами похудения она поделилась с читателями.

Не так давно исполнительница впервые стала мамой. Она всегда была стройной девушкой и даже после родов смогла быстро восстановиться. Сати отметила, что ее фигура стала более округлой, и в скором времени она собирается много тренироваться. Звезда хочет сделать тело еще лучше, чем было до беременности.

«В ближайшее время я планирую вернуться к кардио и силовым тренировкам», — подчеркнула она.

Казанова призналась, что сейчас ей все нравится. А ее вес сильно не увеличился. Тем более что всего за месяц у нее ушли лишние килограммы.

«До моего "добеременного" веса мне осталось скинуть еще 4 кг: набрав 16, я довольно легко потеряла первые 11, но последние 5 уходят уже не так стремительно. Но я сильно и не переживаю на эту тему — я не стремлюсь снова весить 53, как до беременности, меня бы вполне устроил вес и 54-55 кг — при условии, что у меня будет хорошая, упругая мышечная масса. Быть тощей девицей мне уже не интересно», — объяснила знаменитость.

Певица рассказала, что у нее есть свои методы, которые помогают в восстановлении фигуры.

«Я вот только сейчас начинаю чувствовать свое тело — в этом мне очень помогают остеопаты и специалист по послеродовому восстановлению, которая за этот месяц несколько раз приезжала ко мне домой, делала массажи и свивание — старинный метод подвязывания живота длинной тканью», – поделилась Сати.

По словам молодой мамы, она уже перенесла 10 сеансов, после которых у нее «почти ушел живот и все органы встали на место».

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