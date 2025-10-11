«Все гадали, что он прячет под шарфиками?»: вдова Владимира Левкина показала его редкое фото

Вдова Владимира Левкина показала его редкое фото, которое опубликовала в личном блоге.

Мария трепетно хранит память о супруге и нередко делится с поклонниками архивными кадрами. На этот раз она опубликовала редкую фотографию мужа, на которой артист запечатлен без своего фирменного аксессуара — шарфа.

Бывший солист группы «На-На» всегда был известен своим безупречным стилем. Шарфы и платки стали частью его сценического образа и сопровождали Левкина практически во всех публичных появлениях. Со временем поклонники даже начали строить догадки, почему певец никогда не показывал шею. Предполагали, что он якобы скрывал изъяны или шрамы.

Маруся решила развеять этот миф, опубликовав снимок, найденный в телефоне супруга. На фото Владимир позирует с открытой шеей — улыбчивый, уверенный и по-молодому энергичный.

«Нашла фотку в телефоне у мужа… Это февраль 2024 года. Все всегда гадали, что прячет Левкин под шарфиками?! Прекрасную шею! Он правда выглядел чудесно для своих лет… Теперь навсегда», — написала вдова в личном блоге.

Подписчики отметили, что певец действительно выглядел удивительно молодо и обаятельно.

Напомним, что Владимир и Маруся прожили вместе 12 лет. В браке у пары родилась дочь Ника. Артист неоднократно признавался, что именно в этих отношениях обрёл гармонию и душевное равновесие. Певец ушел из жизни в ноябре прошлого года.

