Дочь певца Левкина отметила первый день рождения без отца со слезами на глазах

Дочь певца Владимира Левкина Ника отметила первый день рождения без отца. Девочке исполнилось 14 лет.

Кадрами с дня рождения поделилась в соцсетях вдова артиста.

Дочь музыканта еще не свыклась с тем, что папы больше нет. Год назад он выносил праздничный торт. В этот раз Нику поздравляла мама.

Она вынесла торт с горящими свечками, но в какой-то момент у ребенка проступили слезы. Дочь была очень близка с отцом, она унаследовала от папы вокальные данные и продолжает заниматься музыкой даже после его смерти.

Вдова покойного артиста Маруся Левкина обратилась к умершему супругу в важный день. Она написала: «Спасибо тебе за доченьку. Береги нас».

Напомним, Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет. Его не стало 17 ноября 2024 года.

Ранее стало известно, что Владимир Левкин потерял обручальное кольцо незадолго до смерти, но боялся рассказать супруге. Украшение нашел таксист, он передал драгоценность организаторам концерта, а те – композитору Юрию Лозе. Он вернул кольцо супруге после смерти музыканта.