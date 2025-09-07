«У меня кредиты»: вдова Владимира Левкина ищет 6 млн рублей на памятник мужу

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина потратит на памятник на могилу мужа 6 миллионов рублей, несмотря на финансовые трудности и кредиты. Маруся Левкина решила, что это будет не обычная надгробная плита, а арт-объект из мрамора, гранита и бронзы.

«Пусть у меня будет пока сейчас старенькая машина. У меня кредиты, пусть пока я не поеду отдыхать куда-то, надо памятник поставить», - сказала она в шоу «Ты не поверишь» на НТВ.

Маруся с юмором воспринимает финансовые трудности и шутит, что очень удачно вышла замуж за Левкина когда-то, так как теперь у нее есть место на Троекуровском кладбище.

«Все смеются, но все уже привыкли к моему черному юмору, потому что так как-то проще, наверное», - разоткровенничалась вдова.

Сейчас Маруся одна обеспечивает 12-летнюю дочь Нику и еще три года будет выплачивать ипотеку за дом в Звенигороде. Она обратилась за помощью к коллегам мужа, но пока никто не откликнулся на предложение поучаствовать в установке памятника.

Благодаря поклонникам Марусе удалось собрать только половину необходимой суммы.

Напомним, экс-солист «На-На» скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы Владимир Левкин боролся с раком лимфатической системы.

Ранее убитая горем Марина Левкина призналась, что ей хочется «лечь рядом» с умершим супругом.