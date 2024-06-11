«Все деньги украли»: сына Виктора Дробыша с женой обокрали на Мальдивах

Сына продюсера Виктора Дробыша, композитора Валерия Дробыша с супругой певицей Сашей Дробыш обокрали на Мальдивах. Об этом исполнительница сообщила в своем микроблоге.

«Нас обворовали в последний день. Классика. Вместо того, чтобы купаться, мы весь день разбираемся с полицией...Мы все уже написали. У нас ведь все деньги украли», - поделилась артистка.

Невестка Дробыша также в шутку назвала воров «человечными людьми», указав на то, что преступники оставили паре деньги на такси.

Напомним, певица замужем за старшим сыном продюсера Виктора Дробыша. Саша рассказывала, что до знакомства с мужем считала его «испорченным папенькиным сынком», но уже во время первого свидания композитор удивил ее скромностью. Влюбленные сыграли свадьбу в 2013 году, у пары четверо детей: Иван, Маруся, Мика и Шанти.

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