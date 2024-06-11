По дороге встретили медведя: Пресняков-младший отправился с женой исследовать дикую природу в США

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков живет в США с супругой Аленой. Он пытается построить карьеру музыканта, но не забывает и об отдыхе. Вместе с друзьями и женой 33-летний наследник звезды отправился в путешествие на озеро Тахо.

Пресняков решил сменить обстановку и выбрался из солнечного Лос-Анджелеса на природу. Никита и Алена купили палатку и отправились вместе с друзьями на кемпинг в лесу, к озеру Тахо.

«Восемь часов в дороге, и мы на месте! Это наш первый кемпинг с палатками в лесу», — рассказали они подписчикам в социальных сетях.

Они поселились в местности, где есть дикие животные. На месте друзья приготовили ужин и установили палатку. Алена рассказала, что им удалось встретить медвежонка по дороге на пляж. Но это не напугало молодых людей — они планируют провести на природе несколько дней.

После отъезда из России Никита строит карьеру за рубежом. Музыкант отправился в гастрольный тур по США, во время которого он исполняет каверы на русские хиты. Для гастролей артист арендовал просторный клуб с удобной сценой, большим залом и гримеркой. Также Пресняков сообщил, что его команду разместили в многокомнатной квартире. По словам артиста, он в восторге от гастролей по Америке.

Ранее сообщалось, что Никите Преснякову стало плохо в парке аттракционов. Музыкант едва не потерял сознание. Подробности читайте в этой новости.