Элджея проверят на пропаганду наркотиков после его выступления в Новосибирске

Рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк) проверят на пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Представителей организации «Русская община» смутило выступление рэпера в Новосибирске. В его текстах активисты увидели пропаганду наркотиков, хотя в Минкультуры РФ предупреждали, что концерт Элджея будет соответствовать традиционным ценностям.

В полиции ответили на запрос общественников. Они пояснили, что за рэпером тщательно следят, а в его выступлениях будут искать запрещенное.

За последние два года доходы рэпера снизились примерно в в восемь раз. Его компания, которая зарабатывала ранее миллионы, получила в прошлом году менее 400 тысяч рублей. После «голой» вечеринки, которую организовала бывшая жена музыканта, Узенюк также решил разорвать деловые отношения с лейблом Fenix Music Label певицы Анны Asti.

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