«Все бывает»: Бородина рассказала, какая разница в возрасте для нее недопустима

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, какая разница в возрасте для нее неприемлема в отношениях с мужчиной. Советующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Могла бы встречаться с тем, кто младше, но не на 15 лет. Я хочу, чтобы человек мне показывал мир, чтобы у него был опыт за плечами, чтобы он был разносторонний. Конечно, все бывает, но мне будет не сильно комфортно с такой разницей», — написала артистка.

Напомним, Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец телеведущей Маруся появилась на свет в 2009 году. Ее отец — бизнесмен Юрий Будагов, с которым знаменитость разошлась в 2012-м. Вторая дочь Теона родилась в 2015-м от предпринимателя Курбана Омарова. В 2021-м пара рассталась.

Ранее модель Алена Водонаева жестко прошлась по Курбану Омарову после его признания в изменах Бородиной. В частности, звезда напомнила, что бизнесмена никто не знал до его брака с телеведущей.

Также мы писали, что Бородина вышла из себя после упоминания бывшего супруга.