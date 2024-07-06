«Пора отстать от меня»: Ксения Бородина вышла из себя после упоминания бывшего мужа

Ксения Бородина поругалась с подписчицей после упоминания бывшего мужа Омарова. Об этом стало известно из соцсетей.

Накануне Ксения Бородина выпустила ролик, в котором высмеяла шопоголиков. В видео телеведущая обменяла безлимит в одном из маркетплейсов на воспоминания о муже. Несмотря на то, что бывшего супруга Курбана Омарова Бородина не упоминала, некоторые подписчики все равно восприняли ролик как укол в сторону мужчины.

«Когда ты не можешь забыть мужа», — написала одна из подписчиц.

В комментариях ей ответила Бородина, которая заявила, что не имела ввиду Омарова.

«Ну это ваш мультик. Мне теперь на какие тему шутить, только про что?! Я уже давно другую жизнь живу. Мне есть кого подкалывать и какие мемы выставлять, пора отстать от меня», — заявила ведущая.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в 2021 году. С тех пор телеведущая держит в секрете свою личную жизнь.

Ранее мы писали о том, что Бородина спровоцировала слухи о третьей беременности.