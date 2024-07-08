«Кринж и стыд»: Алена Водонаева жестко прошлась по Омарову после его признания в изменах Бородиной

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров заявил, что изменял телеведущей. Он начал строить отношения с нынешней избранницей Валерией, будучи в браке. Блогер Алена Водонаева, которая периодически ругалась с Бородиной, решила поддержать коллегу и раскритиковала Омарова.

Водонаева возмущена, что Омаров пишет настолько личные вещи в социальных сетях, демонстрируя свое отношение к Бородиной на потребу публике.

Экс-звезда «Дома-2» напомнила, что бизнесмена никто не знал до его брака с телеведущей. Она пристыдила Омарова, который хайпит на имени бывшей жены.

«Ты для всех, честно, просто бывший муж Бородиной, который до сих пор спекулирует на ее имени, — написала блогер в социальных сетях. — И из достижений у тебя, даже спустя много лет после развода, писать в интернете, что ты „разлюбил“. Взрослый мужик, отец детей… Какой же это кринж и стыд».

Именно Бородина, считает Водонаева, сделала Омарова публичным человеком, у которого теперь есть своя аудитория. При этом блогер утверждает, что Ксения «сделала себя сама» и, вдобавок ко всему, занимается воспитанием их общего ребенка Теоны.

Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова летом 2015 года. В декабре у них родилась дочь Теона. В июне 2021 года супруги расстались.

Напомним, в мае этого года бывший супруг Бородиной снова женился. Его избранницей стала девушка по имени Валерия.