«Все будет хорошо»: Петросян вышел на связь после новостей о госпитализации

Юморист Евгений Петросян вышел на связь после новостей о своей госпитализации. Артист ответил, что «все будет хорошо» и «все штатно». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Поклонники испугались за кумира, который попал в больницу. СМИ писали, что Петросян упал во время прогулки, был госпитализирован и ждет операцию. Юморист вышел на связь с журналистами, но не рассказал подробностей случившегося.

«Спасибо! Все будет хорошо! Не стоит беспокоиться. Все штатно!» – заявил он.

Информация о госпитализации Евгения Вагановича появилась в Telegram-канале Mash. Авторы утверждали, что артист получил перелом предплечья со смещением во время прогулки на Лесной улице в центре столицы.

Позже стало известно, что супруга артиста Татьяна Брухунова сейчас не рядом с мужем, а в Китае. Она отдыхает, делится впечатлениями, дегустирует различные напитки, но молчит о том, что происходит с ее избранником.

А вот друзья артиста забили тревогу и говорят, что он и его супруга не отвечают на звонки.

Ранее мы писали о том, что экстренная медицинская помощь понадобилась актеру Борису Токареву. Он пожаловался на боли в желудке, а родные вызвали скорую помощь. Но от госпитализации звезда отказался. Позже родные ответили журналистам, какой диагноз поставили мужчине и предположили, что могло произойти на самом деле.