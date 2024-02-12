«Еда вкусная, цирк офигенный»: супруга Петросяна наслаждается отдыхом в Китае, пока ее муж лежит в больнице

В минувшие выходные юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с травмой. Ведущий «Смехопанорамы» получил перелом предплечья со смещением во время прогулки на Лесной улице в центре столицы. Пока артист находится в больнице, его молодая супруга Татьяна Брухунова наслаждается отдыхом в Китае.

По всей видимости, Татьяна уехала в Пекин отмечать китайский Новый год. Впечатлениями от поездки она активно делится на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

34-летняя супруга юмориста уже успела погулять по центральным улочкам Китая, полюбоваться Великой китайской стеной. Также она сходила в цирк и попробовала местную кухню.

Пока Татьяна в восторге от поездки: «Люди приветливые, еда вкусная, цирк офигенный», — говорит она.

Она рассказала, что в Китае Новый год встречают, как и везде, «шумно и весело». На новость о падении своего 78-летнего супруга Брухунова никак не отреагировала.

Татьяна Брухунова — пятая жена юмориста. Она работала его концертным директором. Пара расписалась в декабре 2019 года. В марте 2020 года у них родился сын Ваган.

Ранее мы писали, что госпитализированному Евгению Петросяну предстоит операция из-за перелома. Знаменитость в настоящее время находится в Боткинской больнице