Родные упавшего в обморок актера Токарева рассказали о его состоянии

Родные Бориса Токарева, которому понадобилась медицинская помощь, рассказали о состоянии актера. По их словам, мужчина мог отравиться едой в буфете на работе. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, 76-летнему артисту вызвали скорую помощь после того, как он после бессонной ночи упал в обморок у себя дома в Истре. Жена знаменитости Людмила Гладунко позвонила медикам. По словам семьи Токарева, врачи поставили ему диагноз «отравление» и дали необходимые рекомендации.

По мнению родственников, актер мог отравиться некачественной едой в буфете на работе. Ведь он почувствовал недомогание вечером 9 февраля, когда вернулся домой. Но мужчина не придал симптомам значения и подумал, что организм справится сам. В итоге его состояние стало хуже, поэтому родным пришлось вызвать скорую помощь.

Отмечается, что в настоящее время звезда находится дома и восстанавливается.

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