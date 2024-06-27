«Все будет хорошо»: Ида Галич публично обратилась к Алсу после развода

Популярная блогер Ида Галич в своем Telegram-канале поздравила с днем рождения певицу Алсу, которая в настоящий момент разводится с супругом Яном Абрамовым после 18 лет брака.

По словам блогера, в юности она была поклонницей Алсу и использовала тетради и дневники с изображением любимой исполнительницы.

«Сегодня день рождения у человека, который в моей юности был на нескольких моих дневниках и тетрадках. <…> Как сейчас помню. Мне папа их купил в Буденновске на рынке в разделе канцелярии. Я тогда была счастлива!», — поделилась Галич.

Знаменитость уточнила, что является просто знакомой Алсу, однако все равно захотела эмоционально поздравить певицу.

«Мы с Алсу не близки, просто иногда здороваемся на мероприятиях, но мне хочется сказать: "С днем рождения, легенда! Все будет хорошо! Жизнь после развода есть!"», — написала она.

Ранее Алсу призналась, что воспитывает детей хорошими и честными.

Также сообщалось, что Ян Абрамов попросил в суде время на примирение с Алсу.