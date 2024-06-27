«Для меня самое плохое — это вранье»: Алсу ругает детей за ложь после измен мужа

Певица Алсу воспитывает троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микелла и семилетнего Рафаэля. Артистка разводится с супругом Яном Абрамовым и полностью меняет свою жизнь. Звезда призналась, что ей на данный момент важно вырастить наследников честными и хорошими людьми.

У Алсу сложились полностью доверительные отношения с детьми. Певица не слишком строгая, но справедливая мама: она может наказать за проступки, но и похвалить за успехи. Благодаря этому звезде удалось установить контакт с дочерями и сыном. Своих детей исполнительница называет очень хорошими и добрыми: они «думают сердцем», говорит знаменитость.

«Я всегда говорю детям с самого маленького возраста: „Для меня самое плохое — это вранье“. Любая, даже не совсем приятная, правда лучше лжи», — цитирует артистку портал PROZVEZD.

Ради воспитания детей Алсу отложила карьеру на второй план и появлялась на сцене только в исключительных случаях. Но сейчас артистка собирается наверстать упущенное. Она планирует выпускать новые песни, участвовать в съемках. Певица призналась, что соскучилась по зрителям.

Напомним, 27 июня певице исполнился 41 год. В честь праздника исполнительница впервые показала сына Рафаэля.