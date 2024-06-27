Бизнесмен Ян Абрамов попросил в суде время на примирение с 41-летней певицей Алсу. Об этом сообщает StarHit.

27 июня состоялось заседание по бракоразводному процессу Алсу и Яна Абрамова. Ожидалось, что в этот день брак пары будет официально расторгнут. Однако представители Яна подали новое ходатайство. Как выяснилось, бизнесмен рассчитывает сохранить семью.

«Сторона ответчика, Яна Абрамова, заявила ходатайство о предоставлении дополнительного срока для примирения супругов», — сообщил источник.

Напомним, что артистка подала на развод с бизнесменом в мае 2024 года. Знаменитость не стала называть причину расставания. По слухам, Абрамов неоднократно был замечен в изменах.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что Алсу получит от Яна Абрамова после развода 2,5 млрд. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певица Алсу перестала прятать лицо сына Рафаэля на фотосессии в честь 41-летия.