«Все блестит»: продюсер рассказал об изменениях в жизни Алибасова с новой женой

Продюсер Игорь Сандлер рассказал об изменениях в жизни продюсера группы «На-На» Бари Алибасова после появления седьмой по счету жены. Его слова приводит Пятый канал.

По словам Сандлера, во время визита в гости к народному артисту РФ около двух лет назад он наблюдал «очень удручающее зрелище». Продюсер отметил, что в тот момент в жилище музыканта «все было в грязи», а сам он выглядел «обросшим».

Тем не менее с появлением новой жены все изменилось.

«Все накрахмалено, все блестит. Пельмешки мне на стол», — поделился Сандлер, уточнив, что теперь в холодильнике в доме Алибасова много еды.

В то же время сын Алибасова Бари-младший уточнил, что на фоне болезни единственным успокоением для 76-летнего отца является наличие супруги.

Ранее супруга Бари Алибасова высказалась о его госпитализации.

Также сын Бари Алибасова назвал причиной болезни отца высокую половую активность.