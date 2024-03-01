«То хоронят, то воскрешают»: жена Алибасова высказалась о его госпитализации

76-летний продюсер Бари Алибасов назвал себя самым здоровым человеком в Москве. Об этом сообщает Газета.Ru.

1 марта 2024 года стало известно о выписке продюсера из больницы. По данным СМИ, в конце февраля Алибасова госпитализировали с инсультом. Продюсер отрицает тревожные сообщения о здоровье. По его словам, он посещал больницу для сдачи анализов. Это, по мнению знаменитости, «естественный процесс». Алибасову не понравилось, что журналисты его «похоронили».

«Слышал, что вы меня похоронили. У меня 100% хорошее состояние. Здоровья вам такого же, как у меня, потому что вы тогда будете самый здоровый человек в Москве», — заявил продюсер.

Супруга Бари уточнила, что они не намерены комментировать новости о здоровье. Возлюбленная продюсера пожаловалась на сотрудников СМИ, которые «то хоронят, то воскрешают» Алибасова.

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