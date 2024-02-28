Пострадал из-за любовных утех: раскрыта пикантная причина госпитализации продюсера Бари Алибасова
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Одной из причин ухудшения самочувствия 76-летнего Бари Алибасова стала повышенная половая активность. Такое мнение высказал сын артиста.
Как пояснил Бари Алибасов-младший, с отцом он разговаривал накануне вечером. Пока он находится в больнице, врачи уже назвали артисту точный диагноз.
«Прям так диагноз называется — неподтвержденный инсульт. Это означает, что мы его купировали на буквально ранней стадии, прямо в самом начале. Из-за этого он не пострадал», — цитирует сына артиста Пятый канал.
Рассказывая о причинах инсульта, наследник основателя группы «На-на» рассказал, что у него есть несколько предположений. Одно из них «слишком высокая половая активность» Алибасова-старшего, который недавно женился в седьмой раз.
Второй причиной могли стать последствия коронавируса. Перенесенная болезнь отразилась на работе сосудистой системы.
Третья история, считает сын артиста, связана тоже с женой продюсера. Он переживает, что якобы не может подарить ей дорогую квартиру. Алибасов-старший испытывает стресс из-за материальных проблем.
Напомним, друг артиста, адвокат Александра Бенхина также называл причина плохого самочувствия Алибасова финансовые трудности. Продюсеру принадлежит только 1/3 его квартиры — это 60−70 метров.