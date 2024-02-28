Пострадал из-за любовных утех: раскрыта пикантная причина госпитализации продюсера Бари Алибасова

Одной из причин ухудшения самочувствия 76-летнего Бари Алибасова стала повышенная половая активность. Такое мнение высказал сын артиста.

Как пояснил Бари Алибасов-младший, с отцом он разговаривал накануне вечером. Пока он находится в больнице, врачи уже назвали артисту точный диагноз.

«Прям так диагноз называется — неподтвержденный инсульт. Это означает, что мы его купировали на буквально ранней стадии, прямо в самом начале. Из-за этого он не пострадал», — цитирует сына артиста Пятый канал.

Рассказывая о причинах инсульта, наследник основателя группы «На-на» рассказал, что у него есть несколько предположений. Одно из них «слишком высокая половая активность» Алибасова-старшего, который недавно женился в седьмой раз.