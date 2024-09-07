«Вряд ли могу сказать, что я хороший папа»: SHAMAN высказался об отцовстве

SHAMAN заявил, что не считает себя отличным отцом.

Ярослав Дронов переживает из-за взаимоотношений с дочерью. Артист признался, что редко видится с наследницей, так как постоянно находится в разъездах из-за плотного рабочего графика. Однако, по словам SHAMANA, каждую встречу с Варварой он пытается сделать незабываемой в виде подарков и сюрпризов. По этой причине он считает себя не самым хорошим отцом, но надеется, что дочь думает иначе.

«Для того, чтобы быть хорошим или плохим родителем, нужно хотя бы рядом физически быть... Есть один принцип воспитания — личный пример. Другого нет. Вряд ли я себя могу похлопать по плечу и сказать, что я хороший папа. Надеюсь, моя дочь мною гордится», — заявил Ярослав в «Красавцы+1».

Кроме того, певец передал привет дочери в прямом эфире и публично поздравил с началом учебного года. Также заявил, что в последнее время общение их складывается именно таким образом.

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