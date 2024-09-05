«Бог послал написать песню»: SHAMAN рассказал, как появился дуэт с Лепсом

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил в Открытой студии ГПМ Радио в «Музеоне». Он исполнил хиты и рассказал о звездном дуэте в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», которое вещает сейчас с площадки форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

SHAMAN и Григорий Лепс записали трек «Настоящий мужчина», который недавно представили публике. Молодой человек рассказал о том, как появился их дуэт.

«Это дуэт, который вся страна, наверное, ждала года два. Так совпало, что мы с Григорием Лепсом месяца полтора-два назад объявили друг друга друзьями. И вот тогда Бог послал написать песню», – поделился звезда.

По словам Ярослава, они впервые выступили с композицией на Красной площади 22 августа. В эфире «Авторадио» SHAMAN был без Лепса, но с поддержкой зрителей вновь исполнил песню.

«Пускай моим дуэтом сегодня будет вся Россия. Так что давайте пойте, старайтесь, мы ждем вас. «Настоящий мужчина». Это неизлечимо», – добавил Ярослав.

Знаменитость также отметил, что у него очень насыщенный график – не менее 100 концертов в год. В редкие дни ему удается отдохнуть, лежа на диване. Артист признался, что на эфир его фактически вытащили «с постели».