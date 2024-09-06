«Я родила»: Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз

Блогер Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой. Блондинка опубликовала в соцсетях фото с малышом и своим мужем Игорем Головинским, которого скрывала от публики.

На днях Мария сообщила поклонникам, что выезжает в больницу. Она даже сделала макияж и красивую укладку во время схваток. Как оказалось, делала она это не зря – у нее на свет появился ребенок. На кадрах Погребняк позировала с младенцем на руках, при этом женщина была с красиво уложенными волосами и при макияже.

Знаменитость поспешила поделиться радостной новостью, но пол и имя ребенка не сообщила.

«Дорогие мои, я так счастлива, что просто не нахожу подходящих слов, чтобы передать все свои эмоции! Я родила. Это был незабываемый день, который останется в моей памяти навсегда. Все прошло так, как мы планировали с крохой! Да-да, именно с ребенком мы все обсуждали», – написала Мария.

Блогерша отметила, что просила малыша подождать до 5 сентября, но появиться на свет не позже 6. И ребенок ее услышал.

«Вчера утром начались незначительные схватки, что дало мне время спокойно собраться. Я основательно готовилась к встрече с четвертым чудом!» — добавила звезда.

Напомним, что у Марии есть еще трое сыновей от бывшего мужа футболиста Павла Погребняка – Артем, Павел и Алексей. В 2023 году пара развелась, и девушка снова влюбилась. Ее избранником стал бизнесмен, за которого она вышла замуж совсем недавно.

Ранее мы писали о том, что беременная Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем по важному поводу.