«Врушка!»: получившего ожог Филиппа Киркорова уличили в обмане

Певца Филиппа Киркорова застали с сигаретой после новости о выписке из больницы. Кадры с артистом были опубликованы в Сети.

Филипп Киркоров находился в больнице после ожога, полученного во время концерта. Представители артиста, как и его коллеги, говорили о долгом восстановлении. Так, близкая подруга Филиппа Яна Рудковская назвала его «слабеньким» и заявила о проблемах с иммунитетом. Однако после выписки из больницы артист хоть и сократил количество выступлений, но от работы полностью не отказался. Более того, в Сети появились кадры, на которых он запечатлен с сигаретой в компании друзей.

Увидев ролик, подписчики раскритиковали Киркорова и отметили, что певец плохо выглядит.

«Что-то он реально плохо выглядит, двигается как старичок. Филипп же рассказывал, что Петросян помог ему бросить курить. Врушка!» — написали россияне.

Сам артист не отвечал на критику россиян.

Ранее сообщалось, что получивший ожог 58-летний певец Филипп Киркоров отправил детей в США. Подробности читайте в этой новости.

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