Получивший ожог 58-летний певец Филипп Киркоров отправил детей в США. Дочь артиста рассказала об отъезде в соцсети.

Филиппа Киркорова выписали из больницы после ожога, полученного на концерте. Известно, что ради восстановления артист сократил количество выступлений, но совсем от работы не отказался. Как выяснилось, вернувшись домой, Филипп оказался в одиночестве — его дети наслаждаются отдыхом в Америке.

В личном блоге Алла-Виктория сделала снимок с американским флагом и записала видео со словами: «Я теперь та самая american girl!». Также она сделала обзор на комнату, в которой проживает. Поговаривают, в США находится и ее брат Мартин.

Напомним, Алла-Виктория является ученицей элитной школы в Дубае. Звездный отец не раз отмечал, что у девочки возникают проблемы с учебой из-за дисциплины.

Ранее психолог Анастасия Валуева объяснила истерики 13-летней дочки Киркорова отсутствием мамы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Александра Малинина Устинья посетила скачки и сравнила себя с Кейт Миддлтон.