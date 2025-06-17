Помолодела на 20 лет: Жанна Эппле изменилась до неузнаваемости после пластической операции

Жанна Эппле этой весной решилась на радикальные изменения во внешности. 60-летняя актриса сделала пластическую операцию, результат которой опубликовал в соцсети ее хирург.

Пластический хирург Жанны рассказал, что звезда сделала невидимую подтяжку лица. Врач опубликовал видео артистки до операции. На кадрах она показывает, какой результат хотела бы получить, натягивая кожу на лице. Результат получился впечатляющим: Эппле помолодела лет на 15−20.

Однако подписчики не оценили преображение знаменитости. В Сети отметили, что на видео наложено много фильтров, поэтому нельзя говорить про объективность полученного результата.