«Время старческих изменений»: почему Ирина Аллегрова отказалась от концертов

Певица Ирина Аллегрова уже несколько лет не выступает на корпоративах и отказывается от гастролей. По мнению врача-кардиолога и геронтолога Юрия Конева, решение 73-летней артистки отказаться от сцены может быть вызвано необходимостью из-за возраста.

Как отметил специалист, все люди неизбежно стареют. При этом не всегда артисты готовы оставить сцену, даже если у них уже не хватает сил на поддержание имиджа.

«После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены – теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена – как наркотик», - сказал Конев в беседе с Абзацем.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время на эстраде довольно много возрастных артистов, но редко кому из них удается трезво оценивать свое состояние.

«Некоторые пытаются обмануть время. Аллегрова трезво оценила ситуацию и сделала правильные выводы для себя», - подчеркнул врач.

Ирина Аллегрова иногда все же делает исключение и выступает на государственных мероприятиях и некоторых музыкальных фестивалях. При этом исполнительница хита «Угонщица» ведет себя скандально. В частности, она запрещает журналистам снимать ее на видео и задавать вопросы.

Ранее Аллегрова устроила скандал на праздничном концерте в Кремле. Певица «набросилась» на снимающих ее журналистов со словами: «Сейчас выматерюсь!».

Кроме того, летом 2024 года исполнительница нахамила представителям СМИ на музыкальном фестивале. По мнению поэта и композитора Юрия Лозы, скандальное поведение Аллегровой является элементом ее стратегии по поддержанию популярности.