«Сейчас выматерюсь!»: Ирина Аллегрова с трудом сдержала эмоции на концерте в Кремле

Певица Ирина Аллегрова устроила скандал с журналистами во время праздничного концерта в честь 8 марта в Кремле. Исполнительница хита «Императрица» потребовала, чтобы ее не снимали на телефоны и не караулили у гримерки.

«Уберите, пожалуйста, телефон… Опять сплетня какая-нибудь будет… Сейчас выматерюсь!» - вышла из себя певица, поняв, что ее угрозы не действуют на назойливых представителей СМИ.

При этом Аллегрова слово свое не сдержала и нецензурную брань от нее никто не услышал. Настроение артистки улучшилось, когда она вышла на сцену и исполнила новую песню. Зал встретил артистку овациями.

«Я так нервничаю. Дорогие мои, как я всегда говорила, девочки всех возрастов, чем бы вы не занимались, где бы вы не находились, женского вам, счастья, здоровья, долголетия», - произнесла со сцены Аллегрова и собрала цветы у поклонников.

После выступления певица решила не пересекаться с журналистами и пошла в гримерку через другой выход. Когда Аллегрова уезжала из Кремлевского дворца, ее никто не ждал. Певица спокойно проверила, какие цветы ей подарили, и удалилась, сообщает mk.ru.

Прошлым летом исполнительница нахамила журналистам на музыкальном фестивале. Такое поведение звезды является элементом ее стратегии по поддержанию популярности, заявил поэт и композитор Юрий Лоза. По его словам, каждый артист считает себя особенным. Поэтому в подобном подходе, считает он, нет ничего плохого.