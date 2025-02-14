«Скандальная популярность лучше»: Лоза прокомментировал поведение Аллегровой

На днях в Сети распространилась информация о том, что российская певица Ирина Аллегрова намерена судиться с челябинским клубом, актеры которого исполняли ее песню «Угонщица» (позже она сама назвала эти сообщения фейком). Прошлым летом исполнительница нахамила журналистам на музыкальном фестивале, а сейчас ведет затворнический образ жизни и лишь изредка выступает за очень большие деньги. Такое поведение звезды является элементом ее стратегии по поддержанию популярности, заявил в беседе с сайтом «Страсти» поэт и исполнитель Юрий Лоза.

«Автора поддерживают на плаву произведения, которые он создал. А исполнителю нужно постоянно о себе напоминать и поддерживать интерес к себе любой ценой. Скандальная популярность лучше, чем отсутствие популярности как таковой», — отметил он.

По словам Юрия Эдуардовича, каждый артист так или иначе считает себя особенным. Поэтому в подобном подходе, считает он, нет ничего плохого.

«В эстрадной тусовке на это смотрят иначе. Скандал, который делается для поддержания популярности, скандалом не является», — подчеркнул он.

На вопрос же о том, смогла бы Аллегрова гипотетически засудить клуб, Юрий Эдуардович, ответил отрицательно.

«Чушь. Она не пишет песен, следовательно, не может претендовать на авторство и подавать какие-либо иски», — сказал он.

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