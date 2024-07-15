«Время покажет»: исполнительница хита «Матушка Земля» высказалась о дуэте с SHAMAN

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова высказалась о возможном дуэте с певцом SHAMAN. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась артистка, она не исключает в будущем совместной работы.

«Думаю, что время покажет. Пока очень большая занятость, поскольку мы делаем свою сольную большую программу, плюс концертная нагрузка. График очень плотный - в день по несколько выступлений бывает», - заявила Куртукова.

Певица также отметила, что у нее сейчас «очень событийно насыщенная жизнь».

Ранее Татьяна Куртукова высказалась об успехе SHAMAN. По словам исполнительницы, SHAMAN прошел невероятно трудный путь в индустрии шоу-бизнеса.

Также SHAMAN заявил, что блокировка его YouTube-канала никак не повлияла на его жизнь.