«Очень тяжело стать мегазвездой»: певица Куртукова высказалась об успехе SHAMAN

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова призналась, что певец SHAMAN прошел невероятно трудный путь к успеху. Об этом она заявила в эфире шоу «Посиделки на Дорожном радио».

Куртукову часто сравнивают с одним из самых востребованных российских артистов SHAMAN. Исполнительница рассказывала, что не пародирует никого и желает ассоциироваться только с самой собой.

Артистка также уточнила, что исполнителям народной музыки в разы сложнее добиться успеха, нежели другим.

«Ярослав сам не раз рассказывал, как долго ему приходилось пробиваться. С народной музыкой очень тяжело начинать карьеру в шоу-бизнесе и тем более стать мегазвездой», — высказалась Куртукова.

По мнению певицы, звезд с фольклорным творчеством можно по праву назвать легендарными, поскольку добиться успеха им намного сложнее, чем академическим или эстрадным музыкантам. Она добавила, что SHAMAN является нонсенсом отечественного шоу-бизнеса.

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