«Скоро от меня последует ответный шаг, о котором узнает весь мир»: SHAMAN про блокировку YouTube-канала

Ярослав Дронов, более известный как певец SHAMAN, лишился YouTube-канала. По словам артиста, бан на интернет-площадке не мешает ему жить и дальше заниматься творчеством.

Артист прокомментировал решение администрации YouTube во время Vk fest, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости. В первый раз, когда только стало известно о блокировке, певец заявил, что руководство иностранного хостинга сделало это по национальному признаку.

По прошествии некоторого времени Ярослав поделился положением дел. Оказалось, что блокировка канала с миллионами просмотров никак не отразилась на его жизни.

«Как песни писались, так они и пишутся. Задача — идти вперед: напролом, к своей цели, к победе. Скоро от меня последует ответный шаг, о котором узнает весь мир», — отметил автор и исполнитель.

Ранее певица Куртукова высказалась об успехе SHAMAN. Она заявила, что Ярославу пришлось проделать невероятно трудный путь.