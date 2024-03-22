Вратарь «Эгриси» Чепурин рассказал, что Василий Уткин хотел «отрезать» живот

Вратарь «Эгриси» Павел Чепурин рассказал, что Василий Уткин хотел «отрезать» живот. Спортсмен поделился воспоминанием о журналисте в эфире шоу «Okko Спорт. Футбол, фигурное катание, баскетбол».

В марте 2024 года стало известно о смерти Уткина. В последние годы жизни он испытывал проблемы со здоровьем и лишним весом. Павел вспомнил, как однажды Василий сел на диван и не смог с него подняться. На помощь журналисту пришли коллеги. По словам спортсмена, пока Уткин вставал, с него «семь потов сошло». Тяжело дыша и проведя руками по животу, Василий заявил, что «отрежет» его.

«Василия это тоже достало. Он был готов взяться за себя. С долей серьезной иронии к этому относился. Жалко, что не хватило времени», — высказался Павел.

Также спортсмен рассказал об особенности характера Уткина. По его словам, Василий был человеком, который мог посмеяться не только над другими, но и над собой.

Ранее сообщалось о том, что церемония прощания с журналистом Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что Артем Чекалин подарил жене Лерчек часы за 3 млн рублей после объявления о разводе.