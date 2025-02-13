«Вступаю в новый год»: Татьяна Тарасова показала архивные снимки из своей юности

13 февраля Татьяна Тарасова празднует свое 78-летие. В честь праздника заслуженный тренер СССР показала, как выглядела в юности.

Именинница опубликовала архивное черно-белое фото, на котором она сидит в кружевном белом платье — тогда такие наряды были в моде. Фигуристка уложила волосы на крупные бигуди и заколола назад. На снимке Татьяна улыбается и смотрит в сторону.

«Вступаю в новый год», — отметила Тарасова.

Татьяна показала и снимок со школьных времен. На нем девочка в коньках подпрыгивает, широко расставив ноги.