НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 февраля 2025, 17:51
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«Вступаю в новый год»: Татьяна Тарасова показала архивные снимки из своей юности

78-летняя Татьяна Тарасова показала в день рождения свои фото из юности.
«Вступаю в новый год»: Татьяна Тарасова показала архивные снимки из своей юности

© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

13 февраля Татьяна Тарасова празднует свое 78-летие. В честь праздника заслуженный тренер СССР показала, как выглядела в юности.

Именинница опубликовала архивное черно-белое фото, на котором она сидит в кружевном белом платье — тогда такие наряды были в моде. Фигуристка уложила волосы на крупные бигуди и заколола назад. На снимке Татьяна улыбается и смотрит в сторону.

«Вступаю в новый год», — отметила Тарасова.

Татьяна показала и снимок со школьных времен. На нем девочка в коньках подпрыгивает, широко расставив ноги.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К поздравлениям Татьяны Анатольевны присоединились ее фолловеры. Подписчики написали пожелания тренеру в социальной сети.

«Всех благ! Радости в каждом дне!»; «Пусть здоровье позволяет быть на льду! Вы самая лучшая»; «Здоровья и несколько олимпиад посмотреть», — написали они.

Поздравили дочь легендарного тренера Анатолия Тарасова и ее подопечные. Фигурист Евгений Плющенко пожелал Татьяне Анатольевне здоровья, назвав наставницу супер-тренером и лучшим человеком.

Ранее появились новости о том, что у Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Однако тренер не подтвердила эту информацию.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Татьяна Тарасова
фигурное катание
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