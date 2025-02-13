«Вступаю в новый год»: Татьяна Тарасова показала архивные снимки из своей юности
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
13 февраля Татьяна Тарасова празднует свое 78-летие. В честь праздника заслуженный тренер СССР показала, как выглядела в юности.
Именинница опубликовала архивное черно-белое фото, на котором она сидит в кружевном белом платье — тогда такие наряды были в моде. Фигуристка уложила волосы на крупные бигуди и заколола назад. На снимке Татьяна улыбается и смотрит в сторону.
«Вступаю в новый год», — отметила Тарасова.
Татьяна показала и снимок со школьных времен. На нем девочка в коньках подпрыгивает, широко расставив ноги.
К поздравлениям Татьяны Анатольевны присоединились ее фолловеры. Подписчики написали пожелания тренеру в социальной сети.
«Всех благ! Радости в каждом дне!»; «Пусть здоровье позволяет быть на льду! Вы самая лучшая»; «Здоровья и несколько олимпиад посмотреть», — написали они.
Поздравили дочь легендарного тренера Анатолия Тарасова и ее подопечные. Фигурист Евгений Плющенко пожелал Татьяне Анатольевне здоровья, назвав наставницу супер-тренером и лучшим человеком.
Ранее появились новости о том, что у Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Однако тренер не подтвердила эту информацию.