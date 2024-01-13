Врачи раскрыли подробности о состоянии пострадавшего в ДТП Льва Рубинштейна

Состояние 76-летнего поэта Льва Рубинштейна остается крайне тяжелым. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на источника в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

8 января Льва Рубинштейна сбила машина. Известно, что за последний год водитель автомобиля 19 раз нарушал правила ПДД. Сейчас стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сначала в Сети появилась информация о смерти поэта, однако его дочь поспешила опровергнуть эти слухи.

Рубинштейна госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. На данный момент в его состоянии не наблюдается положительной динамики.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», – передают в медучреждении.

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