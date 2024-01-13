SHOT: следователи рассматривают версию поджога на складе в Шушарах

Следователи рассматривают версию поджога на складе в Шушарах, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, за несколько дней до пожара на склад нагрянули с рейдами полиция и Росгвардия. В ходе проверок были установлены нарушения миграционного законодательства. Задержаны пять человек, которые оказались сотрудниками компаний-перевозчиков, работающих с маркетплейсом.

Проверку спровоцировали регулярные потасовки между приезжими работниками, которые происходили на территории складских помещений. Так, три дня назад возле сортировочного центра произошла массовая драка мигрантов, после которой с ножевыми ранениями в больницу были доставлены 33-летний гражданин Азербайджана и 35-летний гражданин Таджикистана.

Ранее мы писали о том, что склад маркетплейса Wildberries в Шушарах полыхает уже несколько часов. Площадь пожара достигла 50 тысяч квадратных метров.