Горит уже несколько часов: в Петербурге полыхает склад Wildberries

В Санкт-Петербурге горит склад маркетплейса Wildberries, об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным журналистов, пожар начался ранним утром 13 января. Площадь пожара на текущий момент составляет до 50 тысяч квадратных метров. Отмечается, что огнем охвачен один из складов в Шушарах, принадлежащий маркетплейсу Wildberries.

Информация о пострадавших пока не поступало. В Сети появились кадры, на которых сотрудники пытаются покинуть объятое пламенем помещение, однако из-за образовавшейся давки сделать это тяжело. По словам очевидцев, несколько раз накануне случившегося уже срабатывала пожарная сигнализация, однако из-за того, что она была ложной, в этот раз люди тоже посчитали ее ошибочной.

На месте продолжают работать экстренные службы. Огонь до сих пор распространяется по зданию склада.

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